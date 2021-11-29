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Газизов: «Матч со «Спартаком» самый обычный для меня, абсолютно такой же, как и другие»

Газизов заявил, что матч со «Спартаком» не является для него особенным
13:10
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч команды со «Спартаком» в 16-м туре Тинькофф РПЛ.

«Матч со «Спартаком» самый обычный для нас. Настрой на сегодняшнюю встречу как всегда — боевой. Можно ли назвать этот матч особенным для меня? Нет, абсолютно такой же, как и все другие», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.

Встреча между командами состоится сегодня, 29 ноября, на «BetBoom Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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