Газизов: «Матч со «Спартаком» самый обычный для меня, абсолютно такой же, как и другие»
Газизов заявил, что матч со «Спартаком» не является для него особенным
13:10
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий матч команды со «Спартаком» в 16-м туре Тинькофф РПЛ.
«Матч со «Спартаком» самый обычный для нас. Настрой на сегодняшнюю встречу как всегда — боевой. Можно ли назвать этот матч особенным для меня? Нет, абсолютно такой же, как и все другие», — сказал Газизов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову.
Встреча между командами состоится сегодня, 29 ноября, на «BetBoom Арене». Начало — в 17:00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры
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