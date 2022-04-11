Губерниев потребовал наказания для Кангвы, назвавшего рефери дерьмом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал поведение полузащитника «Арсенала» Кингса Кангвы после матча со «Спартаком» (0:3).

«Так не должно быть. Если футболист оскорбил судью, то должно быть наказание. Как бы там ни было, это нарушение. Футболист за это несет ответсенность» , — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).