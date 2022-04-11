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Губерниев потребовал наказания для Кангвы, назвавшего рефери дерьмом

Губерниев потребовал наказания для Кангвы, оскорбившего судья матча «Спартак» — «Арсенал»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал поведение полузащитника «Арсенала» Кингса Кангвы после матча со «Спартаком» (0:3).

«Так не должно быть. Если футболист оскорбил судью, то должно быть наказание. Как бы там ни было, это нарушение. Футболист за это несет ответсенность» , — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее 23-летний Кингс Кангва в интервью «СЭ» в резкой форме раскритиковал главного арбитра встречи Владислава Безбородова. На 86-й минуте встречи игрок был удален с поля.

«Арсенал» не может победить уже семь матчей подряд и идет на последней, 16-й строчке. В следующем туре туляки на своем поле примут «Ростов» (17 апреля).

ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
Кингс Кангва
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
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 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
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 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
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 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
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 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
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 - : -
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