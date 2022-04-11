Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича.

После матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:3) Божович отказался отвечать на вопрос журналиста о том, почему команда так «слабо играла».

«Нужно держать удар! У него работа такая. В публичном поле люди могут задавать разные вопросы. А позиция : сам дурак... Это странная логика для такого известного тренера. Все просто: Божович — слабый» , — сказал Губерниев «СЭ».

«Арсенал» имеет на счету 21 очко и находится на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.