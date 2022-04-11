Юри Алберто рассказал о взаимоотношениях с Артемом Дзюбой в «Зените»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал о взаимоотношениях с нападающим команды Артемом Дзюбой.

— Как тебе взаимодействие с Дзюбой впереди, когда вы выходите вместе?

— Дзюба — очень сильный футболист, габаритный и мощный. Он здорово работает корпусом, стягивает на себя защитников. Когда идет передача верхом, стараюсь быть поближе к нему. В одной из первых моих игр на «Газпром Арене» он классно сыграл головой, перевел на меня подачу, и эта скидка должна была стать голевой, но мне не удалось поразить ворота. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга на поле, — сказал бразилец «Чемпионату».

— Вы можете играть вдвоем впереди и быть эффективны? Или пока «Зениту» больше подходит схема с одной девяткой и агрессивными флангами?

— Мы можем эффективно использовать разные схемы, в том числе и с двумя центральными нападающими, и при необходимости менять их даже по ходу игры. Могу точно сказать, что мы с Артемом работаем на полную на тренировках, чтобы, когда потребуется, мы смогли показать все, на что способны.

— Как бы ты описал его отношение к тебе? Это шутки и поддержка или есть некая грозность?

— О, мы с ним постоянно шутим и смеемся, хоть я и почти не понимаю ничего из того, что он говорит. Но всегда очень смешно! Конечно, между нами есть конкуренция, но это здоровая конкуренция, когда каждый выкладывается на 100%, доказывает на тренировках и в нужный момент оказывается готов помочь команде на поле.