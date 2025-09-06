Губерниев: «Клаудиньо подсластил пилюлю. Скажем ему за это спасибо. Но осадочек остался»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на открытое письмо Клаудиньо, в котором экс-игрок «Зенита» объяснил свои слова про СВО.

5 сентября стало известно, что Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.

«Это рубрика: «хотелось бы оправдаться, да не спросят — вот беда». Подсластил пилюлю. Скажем ему за это спасибо. Но осадочек остался. Пожелаем Клаудиньо всяческих удач и доброго здоровья», — сказал Губерниев «СЭ».

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год. В 124 матчах он забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.