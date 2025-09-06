Жоаозиньо поаплодировал Клаудиньо после открытого письма «СЭ»

Бывший бразильский футболист «Краснодара» с российским паспортом Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на открытое письмо Клаудиньо, в котором экс-игрок «Зенита» объяснил свои слова про СВО.

5 сентября стало известно, что Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его — и якобы он чувствовал себя некомфортно.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» Клаудиньо отметил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем, а также заявил, что испытывает привязанность к России.

— Поздравляю его, молодец, — сказал Жоаозиньо «СЭ», прислав эмодзи с аплодисментами.

Реакция Жоаозиньо на открытое письмо Клаудиньо. Фото «СЭ»

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 по 2024 год, после чего перешел в катарский «Аль-Садд». В 124 матчах за команду из Санкт-Петербурга хавбек забил 21 гол и сделал 31 голевую передачу.

В феврале 2023 года Клаудиньо получил гражданство РФ.