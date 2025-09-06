Вратарь Адамов признан лучшим игроком «Зенита» в июле и августе

Вратарь Денис Адамов признан лучшим игроком «Зенита» в июле и августе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В июле 27-летний голкипер сыграл в двух матчах Кубка России, один из которых отстоял на ноль. В августе на счету Адамова три матча в РПЛ и в двух сохранил ворота сухими.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портале Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.