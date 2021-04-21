Новосельцев и Заболотный хотят продлить контракты с «Сочи»

Олег Артемов, агент защитника Ивана Новосельцева и нападающего Антона Заболотного, рассказал «СЭ» о будущем игроков.

«Пока мы не общались с «Сочи» по поводу продления, все будет ближе к концу сезона. Антон и Иван хотят остаться в клубе», — сказал Артемов «СЭ».

Контракты обоих футболистов «Сочи» заканчиваются в конце нынешнего сезона.

В текущем сезоне 29-летний Новосельцев провел 15 матчей в Тинькофф РПЛ. На счету 29-летнего Заболотного 7 голов в 23 матчах чемпионата России.

(Сергей Федоров)