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Газзаев оценил игру «Спартак» — ЦСКА: «Скучно!

18:44
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0). По его словам, игра была слишком скучной.

«Из худших если брать, «Спартак» чуть лучше играл ЦСКА. Мне не понравилось дерби, не понравились игроки. Были какие-то вареные, слабые, особенно, уж извиняюсь, Промес, который... Ожидал от него большего. Скучно», — отметил Газзаев в эфире «Матч Премьер».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры