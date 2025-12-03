Губерниев: «Легенда «Локомотива» — Семин, а Баринов — хороший футболист»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

О возможном трансфере ранее сообщал журналист Иван Карпов.

«Я не очень понимаю шума в отношении перехода, пусть и хорошего футболиста, из одной команды в другую. Переходили, переходят и будут переходить. Ситуация меняется. Если он посчитал, что ему лучше в ЦСКА, — пожалуйста, без проблем. Мне кажется, делать вселенскую трагедию из ухода Баринова — странно. Футболист хороший, но, думаю, «Локомотив» справится, а ЦСКА он пригодится. Человек ищет, где ему лучше. А мнение у людей меняется, иногда каждый день. Баринов — легенда «Локомотива»? Легенда — Федор Черенков, а Баринов не легенда. Легенда «Локомотива» — Юрий Семин, а Дмитрий Баринов — хороший футболист», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении истекающего летом 2026 года контракта.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 9 миллионов евро.