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Губерниев: «Легенда «Локомотива» — Семин, а Баринов — хороший футболист»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

О возможном трансфере ранее сообщал журналист Иван Карпов.

«Я не очень понимаю шума в отношении перехода, пусть и хорошего футболиста, из одной команды в другую. Переходили, переходят и будут переходить. Ситуация меняется. Если он посчитал, что ему лучше в ЦСКА, — пожалуйста, без проблем. Мне кажется, делать вселенскую трагедию из ухода Баринова — странно. Футболист хороший, но, думаю, «Локомотив» справится, а ЦСКА он пригодится. Человек ищет, где ему лучше. А мнение у людей меняется, иногда каждый день. Баринов — легенда «Локомотива»? Легенда — Федор Черенков, а Баринов не легенда. Легенда «Локомотива» — Юрий Семин, а Дмитрий Баринов — хороший футболист», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно, что Баринов ответил отказом на финальное предложение «Локомотива» о продлении истекающего летом 2026 года контракта.

В сезоне-2025/26 на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 9 миллионов евро.

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Дмитрий Баринов
Юрий Семин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Источник: ЦСКА готов выкупить Баринова зимой и предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро

Актер Баринов назвал трагедией возможный переход Дмитрия Баринова в ЦСКА: «То, что «Локомотив» держался на плаву, его заслуга»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
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Зенит

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