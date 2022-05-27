Губерниев назвал наказание Лантратова издевательством над здравым смыслом

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать вратаря «Химок» Илью Лантратова на 50 тысяч рублей за инцидент в первом стыковом матче против «СКА-Хабаровска». Во время игры голкипер, отбирая мяч у болбоя, толкнул юношу. КДК РФС оштрафовал вратаря на 50 тысяч рублей.

«Они пытались сохранить хорошую мину при плохой игре, — приводит «Спорт День За Днем» слова Губерниева. — Но вообще, я хочу напомнить КДК РФС, за такое нарушение игрок должен быть удален. Поэтому тут еще странно, что не разбирали судью, который допустил явную ошибку. 50 тысяч рублей — это издевательство. И вратарь очень легко отделался. Можно сказать, что его вообще никак не наказали».

Комментатор считает, что Лантратов отделался легким испугом.

«С другой стороны, поскольку он извинился перед мальчиком, инцидент можно считать исчерпанным. Но есть правила футбола, правила приличия, по которым он должен быть удален. Вот в Ульяновске громкое дело идет: группа подростков поспорила со взрослыми в трамвае. Взрослый подростка толкнул, тот ударился головой об поручень и умер. Это очень плохие шутки: людей нельзя бить, толкать. Особенно детей. Вратарь отделался легким испугом, однако этот штраф в 50 тысяч рублей — издевательство над футболом и здравым смыслом», — подчеркнул Губерниев.