Медведев рассказал, кого из выпускников академии планируют вернуть в «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансферной кампании клуба.

— Нет ли планов вернуть кого-то из выпускников академии в «Зенит»? Например, Кравцова или Прохина.

— Кравцов очень хорошо себя показал в «Нижнем Новгороде». Он будет работать с командой на сборах в Санкт-Петербурге. По Прохину у нас есть право выкупа у «Ростова». Мы будем эту тему обсуждать позже. Плюс — нужно учитывать новый лимит, который усилит конкуренцию между российскими и иностранными футболистами, а не только между легионерами.

— Как будет осуществляться трансферная кампания «Зенита»?

— Новый лимит позволяет приглашать легионеров. Но давайте сначала дождемся решения ФИФА. На сегодняшний день все наши легионеры заявили, что никуда не уедут. Наши бразильцы, Барриос и Ловрен готовятся приехать на сбор.