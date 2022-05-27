Гендиректор «Зенита» Медведев: «Мы вынуждены думать о вратарской линии, но я пока ничего не могу сказать»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с голкипером команды Михаилом Кержаковым.

— Какова ситуация с Михаилом Кержаковым?

— У него заканчивается контракт, но еще есть несколько дней для того, чтобы с ним поговорить.

— «Зенит» покинули Оздоев и Дзюба. Кто их заменит?

— Если вы говорите о том, кто может стать лидером, то у нас есть легионеры и наши ребята, которые не только пользуются авторитетом, но и активно ведут себя в раздевалке.

— Какова ситуация с вратарями?

— К сожалению, Станислав Крицюк получил тяжелейшую травму. Сроки его восстановления затягиваются, поэтому мы вынуждены думать о вратарской линии. Но я пока вам ничего не могу сказать.

Действующее соглашение Кержакова с клубом рассчитано до 30 июля 2022 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер сыграл в 25 матчах за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 24 мяча.