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Сегодня, 16:24

Губерниев назвал ЦСКА фаворитом в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный обозреватель и телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Спартаком».

«ЦСКА выглядит лучше, и он фаворит. По интересному стечению обстоятельств, как только «Спартак» подписал длительный контракт с Абаскалем, команда играть перестала. И в дерби наступает некий «час икс» для Абаскаля — если его выгонят, он получит огромную компенсацию. Понятно, что после этой игры этого не произойдет, но, если «Спартак» чего-то стоит, они должны достойно сыграть. ЦСКА — фаворит в борьбе за «серебро», и я предсказываю их победу. Но если «Спартак» упрется и покажет свой лучший футбол, я буду только рад. Я счастливо держу нейтралитет, и кто победит или займет призовые места, мне совершенно все равно. Мое сердце навсегда отдано команде «Металист» из Королева. Осторожность — это неуверенность на данную секунду. А хочется, чтобы команды демонстрировали уверенность. Я не говорю о том, что нужно бросаться в атаку с открытым забралом, но надо забивать, осторожничая, ты не забьешь», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

ЦСКА после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 54 очками, опережая «Спартак» и «Ростов» на четыре балла. Красно-белые примут армейцев в матче 28-го тура чемпионата России 21 мая в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-v-derbi-s-cska-nastupaet-nekii-chas-iks-dlya-abaskalya-esli-ego-vygonyat-on-poluchit-ogromnuyu-kompensaciyu-252007/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Локомотив

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Локомотив

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