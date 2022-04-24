Губернатор Самарской области: «Мы сделаем все, чтобы такого судейства, как в матче «Крыльев» с «Химками», не было в нашей стране»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал судейство в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» (4:1).

«Дорогие друзья, болельщики «Крыльев Советов»! Предлагаю не расстраиваться по поводу результата сегодняшнего матча нашей команды. Наши парни вдевятером играли против двенадцати, а самым результативным участником матча, на мой взгляд, стал судья. Мы, безусловно, этого так не оставим.

Судейские ошибки, которые явно повлияли на ход матча, будут рассмотрены судейской коллегией. Наш клуб точно подаст протест. Судейство сегодня было против российского футбола, против этой великой игры, которую любят десятки миллионов людей в нашей стране. Надеюсь, что мы сделаем все для того, чтобы такого судейства в нашей стране не было», — сказал Азаров в видео, опубликованном в официальном Telegram-канале «Крыльев Советов».

Сегодня, 24 апреля после матча «Химок» и «Крыльев Советов» президент Тинькофф РПЛ и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судьи допустили много ошибок по ходу игры и анонсировал санкции в отношении арбитров.

Главным судьей матча «Химки» — «Крылья Советов» был Алексей Матюнин, его ассистентами являлись Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. ВАР — Павел Шадыханов, АВАР — Егор Болховитин.