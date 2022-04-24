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Карпин не выигрывал четыре матча подряд в чемпионате со времен «Спартака»

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

«Ростов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» (3:2). Дончане продлили успешную серию в чемпионате России до четырех матчей.

За время работы в «Ростове» Валерий Карпин еще никогда не добивался четырех побед кряду. В последний раз столь успешную серию в премьер-лиге главный тренер сборной России оформлял в сезоне-2013/14, когда руководил «Спартаком».

Уже в этом сезоне 53-летний специалист может установить личный рекорд, но для этого нужно справиться с «Краснодаром» и «Уфой».

Победные серии Валерия Карпина в чемпионате России

Сезон

Команда

Матчи

Победы

2009

Спартак

ЦСКА (г) — 2:1, Кубань (д) — 4:0, Спартак Нч (г) — 4:2, Москва (д) — 2:1, Терек (г) — 3:2

5

2009

Спартак

Томь (д) — 5:0, Амкар (г) — 2:1, Локомотив (д) — 3:0, Химки (г) — 3:0, Ростов (д) — 5:1

5

2012/13-2013/14

Спартак

Краснодар (г) — 1:0, Алания (д) — 2:0, Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1

5

2013/14

Спартак

Томь (д) — 2:1, Волга (г) — 1:0, ЦСКА (д) — 3:0, Краснодар (д) — 3:2

4

2021/22

Ростов

Крылья Советов (д) — 1:0, Локомотив (д) — 4:1, Арсенал (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2

4

Карпин в пятый раз в карьере обыграл «Спартак» и оторвался в личном противостоянии на расстояние двух побед.

Из четырех последних встреч с красно-белыми ростовчане под его руководством были сильнее в трех, уступив только в апреле прошлого года команде Доменико Тедеско.

Матчи Валерия Карпина с «Ростовом» против «Спартака»

Дата

Турнир

Город

Тренер «Спартака»

Счет

Голы

05.05.2018

Чемпионат

Москва

Массимо Каррера

0:2

Мельгарехо, Промес

30.09.2018

Чемпионат

Москва

Массимо Каррера

1:0

Зуев

14.04.2019

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Олег Кононов

2:1

Гацкан, Шомуродов — Зобнин

20.07.2019

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Олег Кононов

2:2

Байрамян, Зуев — Луиз Адриану, Джикия

31.10.2019

Кубок

Москва

Доменико Тедеско

1:2

Долгов — Ларссон, Джикия

08.12.2019

Чемпионат

Москва

Доменико Тедеско

4:1

Зайнутдинов-2, Ионов, Чистяков — Понсе

31.10.2020

Чемпионат

Москва

Доменико Тедеско

1:0

Мамаев

04.04.2021

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Доменико Тедеско

2:3

Маслов, в свои ворота, Махатадзе — Соболев-2, Мозес

24.04.2022

Чемпионат

Ростов-на-Дону

Паоло Ваноли

3:2

Тугарев, Полоз, Соу — Соболев, Литвинов

Итого: +5=1-3, мячи 16-13.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Рубин – Арсенал
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24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
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 3 : 2
24.04 19:30
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