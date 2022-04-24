Карпин не выигрывал четыре матча подряд в чемпионате со времен «Спартака»

«Ростов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» (3:2). Дончане продлили успешную серию в чемпионате России до четырех матчей.

За время работы в «Ростове» Валерий Карпин еще никогда не добивался четырех побед кряду. В последний раз столь успешную серию в премьер-лиге главный тренер сборной России оформлял в сезоне-2013/14, когда руководил «Спартаком».

Уже в этом сезоне 53-летний специалист может установить личный рекорд, но для этого нужно справиться с «Краснодаром» и «Уфой».

Победные серии Валерия Карпина в чемпионате России

Сезон Команда Матчи Победы 2009 Спартак ЦСКА (г) — 2:1, Кубань (д) — 4:0, Спартак Нч (г) — 4:2, Москва (д) — 2:1, Терек (г) — 3:2 5 2009 Спартак Томь (д) — 5:0, Амкар (г) — 2:1, Локомотив (д) — 3:0, Химки (г) — 3:0, Ростов (д) — 5:1 5 2012/13-2013/14 Спартак Краснодар (г) — 1:0, Алания (д) — 2:0, Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1 5 2013/14 Спартак Томь (д) — 2:1, Волга (г) — 1:0, ЦСКА (д) — 3:0, Краснодар (д) — 3:2 4 2021/22 Ростов Крылья Советов (д) — 1:0, Локомотив (д) — 4:1, Арсенал (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2 4

Карпин в пятый раз в карьере обыграл «Спартак» и оторвался в личном противостоянии на расстояние двух побед.

Из четырех последних встреч с красно-белыми ростовчане под его руководством были сильнее в трех, уступив только в апреле прошлого года команде Доменико Тедеско.

Матчи Валерия Карпина с «Ростовом» против «Спартака»

Дата Турнир Город Тренер «Спартака» Счет Голы 05.05.2018 Чемпионат Москва Массимо Каррера 0:2 Мельгарехо, Промес 30.09.2018 Чемпионат Москва Массимо Каррера 1:0 Зуев 14.04.2019 Чемпионат Ростов-на-Дону Олег Кононов 2:1 Гацкан, Шомуродов — Зобнин 20.07.2019 Чемпионат Ростов-на-Дону Олег Кононов 2:2 Байрамян, Зуев — Луиз Адриану, Джикия 31.10.2019 Кубок Москва Доменико Тедеско 1:2 Долгов — Ларссон, Джикия 08.12.2019 Чемпионат Москва Доменико Тедеско 4:1 Зайнутдинов-2, Ионов, Чистяков — Понсе 31.10.2020 Чемпионат Москва Доменико Тедеско 1:0 Мамаев 04.04.2021 Чемпионат Ростов-на-Дону Доменико Тедеско 2:3 Маслов, в свои ворота, Махатадзе — Соболев-2, Мозес 24.04.2022 Чемпионат Ростов-на-Дону Паоло Ваноли 3:2 Тугарев, Полоз, Соу — Соболев, Литвинов

Итого: +5=1-3, мячи 16-13.