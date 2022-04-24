Карпин не выигрывал четыре матча подряд в чемпионате со времен «Спартака»
«Ростов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ победил «Спартак» (3:2). Дончане продлили успешную серию в чемпионате России до четырех матчей.
За время работы в «Ростове» Валерий Карпин еще никогда не добивался четырех побед кряду. В последний раз столь успешную серию в премьер-лиге главный тренер сборной России оформлял в сезоне-2013/14, когда руководил «Спартаком».
Уже в этом сезоне 53-летний специалист может установить личный рекорд, но для этого нужно справиться с «Краснодаром» и «Уфой».
Победные серии Валерия Карпина в чемпионате России
|
Сезон
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
2009
|
Спартак
|
ЦСКА (г) — 2:1, Кубань (д) — 4:0, Спартак Нч (г) — 4:2, Москва (д) — 2:1, Терек (г) — 3:2
|
5
|
2009
|
Спартак
|
Томь (д) — 5:0, Амкар (г) — 2:1, Локомотив (д) — 3:0, Химки (г) — 3:0, Ростов (д) — 5:1
|
5
|
2012/13-2013/14
|
Спартак
|
Краснодар (г) — 1:0, Алания (д) — 2:0, Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1
|
5
|
2013/14
|
Спартак
|
Томь (д) — 2:1, Волга (г) — 1:0, ЦСКА (д) — 3:0, Краснодар (д) — 3:2
|
4
|
2021/22
|
Ростов
|
Крылья Советов (д) — 1:0, Локомотив (д) — 4:1, Арсенал (г) — 2:1, Спартак (д) — 3:2
|
4
Карпин в пятый раз в карьере обыграл «Спартак» и оторвался в личном противостоянии на расстояние двух побед.
Из четырех последних встреч с красно-белыми ростовчане под его руководством были сильнее в трех, уступив только в апреле прошлого года команде Доменико Тедеско.
Матчи Валерия Карпина с «Ростовом» против «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Тренер «Спартака»
|
Счет
|
Голы
|
05.05.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
0:2
|
Мельгарехо, Промес
|
30.09.2018
|
Чемпионат
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
1:0
|
Зуев
|
14.04.2019
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Олег Кононов
|
2:1
|
Гацкан, Шомуродов — Зобнин
|
20.07.2019
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Олег Кононов
|
2:2
|
Байрамян, Зуев — Луиз Адриану, Джикия
|
31.10.2019
|
Кубок
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
1:2
|
Долгов — Ларссон, Джикия
|
08.12.2019
|
Чемпионат
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
4:1
|
Зайнутдинов-2, Ионов, Чистяков — Понсе
|
31.10.2020
|
Чемпионат
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
Мамаев
|
04.04.2021
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Доменико Тедеско
|
2:3
|
Маслов, в свои ворота, Махатадзе — Соболев-2, Мозес
|
24.04.2022
|
Чемпионат
|
Ростов-на-Дону
|
Паоло Ваноли
|
3:2
|
Тугарев, Полоз, Соу — Соболев, Литвинов
Итого: +5=1-3, мячи 16-13.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0