ЦСКА — «Динамо»: Эджуке открыл счет и забил впервые с октября
Нападающий ЦСКА Эджуке открыл счет в матче с «Динамо»
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0.
На 67-й минуте 24-летний нигериец реализовал выход один на один с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным.
Эджуке забил свой пятый гол в сезоне-2021/22 и отличился впервые с 23 октября 2021 года. Тогда он помог ЦСКА победить «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.
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|23.04
|14:00
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Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
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|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
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|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
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|
Ростов – Спартак
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ЦСКА – Динамо
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