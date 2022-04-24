Нападающий ЦСКА Эджуке открыл счет в матче с «Динамо»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке открыл счет в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» — 1:0.

На 67-й минуте 24-летний нигериец реализовал выход один на один с вратарем бело-голубых Антоном Шуниным.

Эджуке забил свой пятый гол в сезоне-2021/22 и отличился впервые с 23 октября 2021 года. Тогда он помог ЦСКА победить «Крылья Советов» (3:1) в 12-м туре чемпионата России.