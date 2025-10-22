Губернатор Ростовской области Слюсарь встретился с игроками «Ростова»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с игроками и тренерским штабом «Ростова».

«Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями. Поговорили откровенно — и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами — поддержка, за командой — красивая игра и победы. Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» еще не раз порадует своих болельщиков!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.

15 октября Арташес Арутюнянц объявил об уходе с поста президента «Ростова», который он занимал с июня 2017 года, а генеральный директор клуба Игорь Гончаров признал, что у «Ростова» есть долги.

По информации инсайдера Ивана Карпова, Арутюнянца на посту сменит бизнесмен Иван Саввиди, который является президентом греческого ПАОКа.