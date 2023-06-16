Губернатор Калининградской области заявил о кредите доверия к тренерскому штабу Игнашевича

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича в клубе.

— Какой кредит доверия к Игнашевичу?

— Опять же, если следовать пути «Оренбурга», то тренер и спортивный блок, который очень много сделал, должны оставаться. Те люди, которые пришли к нам в начале прошлого сезона, стали лучшими в лиге — Тамерлан Мусаев, Гидеон Гузина и много других игроков. Считаю, что сработали они отлично, 30-матчевый беспроигрышная серия в завершившемся сезоне. Сергей Николаевич и вся команда показали себя большими молодцами. Кредит доверия несомненно у них есть.

В октябре 2021 года Игнашевич подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона-2022/23. Под руководством экс-защитника ЦСКА и сборной России «Балтика» досрочно вышла в РПЛ и сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.