«Пари НН» объявил о переходе хавбека Ларсена в «НЕК Неймеген»

«Пари НН» объявил о переходе полузащитника Ларс Олден Ларсена в «НЕК Неймеген».

Последние полтора сезона хавбека провел в «Хеккене» после того, как его контракт с нижегородским клубом был временно приостановлен.

За шведский клуб он забил двенадцать голов и отдал восемь результативных передач.

24-летний норвежец провел в «Пари НН» два месяца и не смог сыграть за основной состав команды.