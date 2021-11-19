Грушевский подвел итоги работы Олича в ЦСКА: «Команда не показала ничего, за что можно похвалить тренера»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» высказался о работе Ивицы Олича на посту главного тренера красно-синих.
«У меня остается безоговорочная симпатия к Ивице Оличу, — сказал Грушевский «СЭ». — Он хороший человек, но к сожалению, жертва дешевой инсинуации. Мне крайне обидно это наблюдать. Не имеет смысла вдаваться в детали этого интервью. Ни с кем он не воевал. Олич — очень яркая личность с европейским менталитетом. Никаких ядовитых упреков в адрес Ивицы не было. Понятно, что история с отъездом в сборную неправильная с точки зрения профессиональной этики. Но это не повод для того, чтобы плеваться. У него были договоренности? Лукавит брат Ивица. ЦСКА в этом его не обвинял. Руководство не позволило ни единого упрека в адрес Олича. Ему предъявляли только за неудовлетворительный результат. Нельзя сказать, что авантюра с Оличем сработала. Команда не показал ничего, за что можно похвалить тренера».
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