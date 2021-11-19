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«Подобное сближает ЦСКА со «Спартаком». Грушевский — о конфликте Олича с руководством

Михаил Грушевский назвал ситуацию, которая сближает ЦСКА со «Спартаком»
15:25
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Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» сравнил конфликт бывшего главного тренера красно-синих Ивицы Олича и руководства с конфликтами в «Спартаке».

Ивица Олич. «Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить». Резкое мнение Грушевского об Оличе

«Мне очень досадно, что Олич, говоря прямым языком, посеял срач в ряды болельщиков ЦСКА, — сказал Грушевский «СЭ». — Больно, что Олич позволил использовать себя в какой-то внутренней борьбе. То, что мы сейчас прочли — это не Олич. Мелковато, Ивица. Жалобы на то, что он недополучил Рахимича, отношения с Березуцкими. Не смог он серьезно перевернуть неудачный сезон».

Артисту эта ситуация напомнила сведение счетов теневого руководства «Спартака» с реальным.

«Будем честны, в ЦСКА раньше такого не было. Мы никогда не слышали, чтобы Слуцкий начал рассказывать о недовольствах, которые у него были в ЦСКА. Есть что-то гниленькое в этой истории. Обидно, что Ивица позволил себя в это втянуть. Это не уровень Олича. Подобное сближает нас с нашими заклятыми противниками — «Спартаком», — заявил Грушевский.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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