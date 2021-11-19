«Подобное сближает ЦСКА со «Спартаком». Грушевский — о конфликте Олича с руководством
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в разговоре с «СЭ» сравнил конфликт бывшего главного тренера красно-синих Ивицы Олича и руководства с конфликтами в «Спартаке».
«Мне очень досадно, что Олич, говоря прямым языком, посеял срач в ряды болельщиков ЦСКА, — сказал Грушевский «СЭ». — Больно, что Олич позволил использовать себя в какой-то внутренней борьбе. То, что мы сейчас прочли — это не Олич. Мелковато, Ивица. Жалобы на то, что он недополучил Рахимича, отношения с Березуцкими. Не смог он серьезно перевернуть неудачный сезон».
Артисту эта ситуация напомнила сведение счетов теневого руководства «Спартака» с реальным.
«Будем честны, в ЦСКА раньше такого не было. Мы никогда не слышали, чтобы Слуцкий начал рассказывать о недовольствах, которые у него были в ЦСКА. Есть что-то гниленькое в этой истории. Обидно, что Ивица позволил себя в это втянуть. Это не уровень Олича. Подобное сближает нас с нашими заклятыми противниками — «Спартаком», — заявил Грушевский.
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