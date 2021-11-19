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«Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить». Резкое мнение Грушевского об Оличе

Владимир Пушкарев
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Ивица Олич. Фото «СЭ»
Ивица Олич. Фото «СЭ»
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Известный пародист высказался о работе хорватского специалиста.
Ивица Олич. Что происходит в ЦСКА? В клубе идет борьба за власть, а Олич стал разменной монетой

С момента отставки Ивицы Олича из ЦСКА прошло пять месяцев. За это время экс-главный тренер армейцев ни разу подробно не высказывался о причинах своего ухода. Но на неделе хорват дал большое интервью «Чемпионату», в котором раскритиковал руководство клуба.

«СЭ» связался с известным болельщиком красно-синих Михаилом Грушевским и узнал его мнение относительно нынешней ситуации в ЦСКА.

«Обойма из 13 человек — следствие работы Олича»

— Я с огромной симпатии относился к футболисту ЦСКА Оличу, — начал Грушевский. — По-другому к нему относиться было невозможно. Человек умирал на поле. Даже во времена феерических бразильцев болельщики постоянно скандировали: «Олич, Олич!» Именно этими качествами было спровоцировано его приглашение в ЦСКА на роль главного тренера. Иногда такие эмоциональные решения дают результат. Олич, к сожалению, ничего выдающегося показать не успел. Были проиграны и полуфинал Кубка с «Локомотивом», и дерби со «Спартаком».

Видел слова про обойму из 13 человек. Но это было уже после того, как Ивица поработал в команде. Полагаю, что это следствие его работы: он не принял команду из 13 человек. Но дерби было проиграно бездарно. У Олича не получилось, он не стал нашим спасителем.

«Все, что наговорил Ивица, — не его уровень»

— Понимаю, что расставание получилось некрасивым, — продолжил артист. — Значительная часть болельщиков ЦСКА восприняли это решение со словами: «Прости нас, Ивица». Это было действительно несолидно. Но я вижу, что сам Олич сделал многое для того, чтобы клуб был вынужден с ним расстаться. И это не только его отъезд в сборную Хорватии на Евро-2020.

Но я понимаю обиду Олича. Он не хотел сводить счеты. Все, что наговорил Ивица, — не его уровень. Человек, который любит ЦСКА, не будет так говорить. Он бы сразу мог сказать, как ему не дали принести пользу родному клубу. Будем честны, он не всю жизнь провел в ЦСКА. Он и в 2006 году ушел с обидой, потому что потерял безоговорочное место в составе. И в чем-то Олич был прав. Обида на ЦСКА у него присутствовала и тогда. Не могу понять, почему Ивица полгода держал в себе весь этот сгусток смертельных обид, и вдруг сейчас его неожиданно прорвало.

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«Есть что-то гниленькое в этой истории. Подобное сближает нас со «Спартаком»

— Мне очень досадно, что Олич, говоря прямо, посеял срач в рядах болельщиков ЦСКА, — считает болельщик. — Больно, что он позволил использовать себя в какой-то внутренней борьбе. То, что мы сейчас прочли, — это не Олич. Мелковато, Ивица. Жалобы на то, что он недополучил Рахимича, отношения с Березуцкими. Не смог он перевернуть неудачный сезон.

Это напоминает сведение счетов теневого руководства «Спартака» с реальным. Будем честны, в ЦСКА раньше такого не было. Мы никогда не слышали, чтобы Слуцкий рассказывал о проблемах, которые у него были в ЦСКА. Есть что-то гниленькое в этой истории. Обидно, что Ивица позволил себя в это втянуть. Подобное сближает нас с нашими заклятыми противниками — «Спартаком».

«Руководство клуба не позволило себе ни единого упрека в адрес Олича»

— Но у меня остается безоговорочная симпатия к Оличу, — сказал Грушевский. — Он хороший человек, но, к сожалению, стал жертвой дешевой инсинуации. Мне крайне обидно это наблюдать. Олич — яркая личность с европейским менталитетом. Никаких ядовитых упреков в адрес Ивицы не было. Понятно, что история с отъездом в сборную неправильная с точки зрения профессиональной этики. Но это не повод для того, чтобы плеваться. У него были договоренности? Лукавит брат Ивица. ЦСКА в этом его не обвинял. Руководство не позволило себе ни единого упрека в адрес Олича. Ему предъявляли только за неудовлетворительный результат. Нельзя сказать, что авантюра с Оличем сработала. Команда не показала ничего, за что можно похвалить тренера.

«Руководство ЦСКА обязано взять на себя 80 процентов ответственности»

— Надеюсь, что история сама по себе заглохнет, — резюмировал пародист. — Ивица не такой человек, чтобы смаковать идиотские эпизоды. Разумеется, руководство ЦСКА обязано взять на себя 80 процентов ответственности. Олич не лез сам в ЦСКА. Но не получилось — значит, обе стороны виноваты. У одного не получилось в качестве начинающего тренера, а у других не получилось принять верное решение.

Это говорит, что не было никакого запасного варианта после отставки Гончаренко. Я вижу, как Шварц интересно работает в «Динамо», как Федотов успешно работает в «Сочи». Я восхищался работой Николича в «Локомотиве». Его тоже уволили довольно жестко и цинично. Фамилию нового тренера «Локомотива» я так и не выучил. Был в «Спартаке» Тедеско, чье поведение я терпеть не мог, а он завоевал второе место.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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