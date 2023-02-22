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Сегодня, 13:37

Гришин считает, что ЦСКА может побороться за второе место в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер «армейской» молодежки и юношеской сборной России Александр Гришин поделился ожиданиями от выступления московской команды в весенней части сезона РПЛ и спрогнозировал борьбу между командой Владимира Федотова, «Спартаком» и «Зенитом».

«Объективно за последние 13 туров ЦСКА будет тяжело достать «Зенит». Если петербуржцы посыплются, то, наверное, претендент на чемпионство только «Спартак». При хорошем раскладе «армейцам» по силам побороться за 2-3 места. Тем более мы видим, что на сборах в товарищеских матчах команда проявила себя не плохо, если не считать спарринг с «Рубином». Все может быть, нужно посмотреть, как ЦСКА вольется в сезон. 23 февраля мы увидим команду, которая, будет бороться до конца чемпионата», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

ЦСКА после 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 18-м туре московская команда встретится с «Сочи» 5 марта в 19:30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/grishin-pri-khoroshem-rasklade-armeicam-po-silam-poborotsya-za-2-3-mesta-229849/
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ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Факел

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