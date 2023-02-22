«Оренбург» отказался от компенсации за отмену товарищеского мачта с румынским «Униря Деж»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб не будет требовать компенсацию от румынского клуба «Униря Деж» за отказ играть товарищеский матч с российской командой.

«Мы не понесли никакого имущественного и финансового ущерба. Организатор сборов нам эту затратную часть не включил. Поэтому мы приняли решение не предпринимать никаких действий. Компенсацию требовать мы не будем», — сказал Еремякин «СЭ».

6 февраля «Униря Деж» отказался проводить товарищеский матч с российской командой.

«Оренбург» проводил очередные сборы в турецком Белеке с 28 января по 7 февраля.