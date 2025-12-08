Гришин: «Почему «Краснодар» — фаворит чемпионата? У «Зенита» нет Кордобы»
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки.
— Для вас «Краснодар» — очевидный фаворит в чемпионской гонке?
— Конечно! Без вопросов! Надо поздравить не только тренерский штаб, команду с прекрасной работой, но и менеджмент и селекционный отдел. Привезли Диегу Аугусту, Жубала, Перрена. Сильные исполнители! При этом Жубал и Перрен не всегда попадают в старт. Представляете, какой у южан уровень подбора игроков?
— При этом «Зенит» отстает всего на одно очко.
— У «Зенита» нет Кордобы. Поэтому я и отдаю предпочтение в золотой гонке «быкам». Вот если зимой питерцы найдут забивного форварда, то эти две команды и пойдут за чемпионством.
— С Соболевым, Кассьеррой и Лусиано в составе команда Семака на длинной дистанции южанам уступит?
— Вроде бы есть три нападающих, но Семак никак не может определиться. Ведь в ряде матчей Богданыч уже играл с ложной «девяткой», которую исполнял Луис Энрике. Значит, тренера не устраивают номинальные центрфорварды. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Нужны нападающие уровня Кордобы.
— Или Даку?
— Согласен. Но я бы даже расширил этот список. Включил бы в него Воробьева из «Локомотива». Очень мне понравился по первой части сезона. Точно пришелся железнодорожникам ко двору, — сказал Гришин «СЭ».
В сезоне-2025/26 Кордоба провел 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1