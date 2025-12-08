Гришин: «Почему «Краснодар» — фаворит чемпионата? У «Зенита» нет Кордобы»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки.

— Для вас «Краснодар» — очевидный фаворит в чемпионской гонке?

— Конечно! Без вопросов! Надо поздравить не только тренерский штаб, команду с прекрасной работой, но и менеджмент и селекционный отдел. Привезли Диегу Аугусту, Жубала, Перрена. Сильные исполнители! При этом Жубал и Перрен не всегда попадают в старт. Представляете, какой у южан уровень подбора игроков?

— При этом «Зенит» отстает всего на одно очко.

— У «Зенита» нет Кордобы. Поэтому я и отдаю предпочтение в золотой гонке «быкам». Вот если зимой питерцы найдут забивного форварда, то эти две команды и пойдут за чемпионством.

— С Соболевым, Кассьеррой и Лусиано в составе команда Семака на длинной дистанции южанам уступит?

— Вроде бы есть три нападающих, но Семак никак не может определиться. Ведь в ряде матчей Богданыч уже играл с ложной «девяткой», которую исполнял Луис Энрике. Значит, тренера не устраивают номинальные центрфорварды. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Нужны нападающие уровня Кордобы.

— Или Даку?

— Согласен. Но я бы даже расширил этот список. Включил бы в него Воробьева из «Локомотива». Очень мне понравился по первой части сезона. Точно пришелся железнодорожникам ко двору, — сказал Гришин «СЭ».

В сезоне-2025/26 Кордоба провел 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.