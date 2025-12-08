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Гришин: «Почему «Краснодар» — фаворит чемпионата? У «Зенита» нет Кордобы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки.

— Для вас «Краснодар» — очевидный фаворит в чемпионской гонке?

— Конечно! Без вопросов! Надо поздравить не только тренерский штаб, команду с прекрасной работой, но и менеджмент и селекционный отдел. Привезли Диегу Аугусту, Жубала, Перрена. Сильные исполнители! При этом Жубал и Перрен не всегда попадают в старт. Представляете, какой у южан уровень подбора игроков?

— При этом «Зенит» отстает всего на одно очко.

— У «Зенита» нет Кордобы. Поэтому я и отдаю предпочтение в золотой гонке «быкам». Вот если зимой питерцы найдут забивного форварда, то эти две команды и пойдут за чемпионством.

— С Соболевым, Кассьеррой и Лусиано в составе команда Семака на длинной дистанции южанам уступит?

— Вроде бы есть три нападающих, но Семак никак не может определиться. Ведь в ряде матчей Богданыч уже играл с ложной «девяткой», которую исполнял Луис Энрике. Значит, тренера не устраивают номинальные центрфорварды. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Нужны нападающие уровня Кордобы.

— Или Даку?

— Согласен. Но я бы даже расширил этот список. Включил бы в него Воробьева из «Локомотива». Очень мне понравился по первой части сезона. Точно пришелся железнодорожникам ко двору, — сказал Гришин «СЭ».

Александр Гришин&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении ЦСКА от &laquo;Краснодара&raquo;.«Краснодар» — фаворит золотой гонки. У «Зенита» нет Кордобы, а у ЦСКА забивают защитники». Мнение Гришина

В сезоне-2025/26 Кордоба провел 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач.

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Джон Кордоба
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Семин считает матч «Краснодар» — ЦСКА лучшим в первой части сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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