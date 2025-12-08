Семин считает матч «Краснодар» — ЦСКА лучшим в первой части сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Краснодара» над ЦСКА (3:2) в матче 18-го тура РПЛ.

«Матч мне понравился — лучшая игра первой части сезона по всем показателям: по желанию, по физической готовности обеих команд. Победа «Краснодара» закономерна. Он на каждой позиции был сильнее ЦСКА. «Краснодар» в плане психологии стал значительно сильнее. Игроки уверены в себе, придерживаются одной линии, очень хорошо играют в атаке и обороне, в контратакующей игре они не дали ничего сделать ЦСКА вчера. Хочется отметить не только Мурада Мусаева, но и тренера по физподготовке клуба. Думаю, во второй части сезона все будет очень интересно», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после поражения от «Краснодара» остался на четвертом месте в РПЛ с 36 очками. «Быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России-2025/26 с 40 очками.