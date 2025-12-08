Круговой готов провести бой против Мойзеса

Полузащитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, с кем бы он подрался из российского футбола.

«Я бы вызвал на бой Мойзеса. Есть ли шансы? Конечно, за счет резкости есть все шансы», — сказал Круговой «СЭ».

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявлял о желании организовать бой между Артемом Дзюбой и Федором Смоловым.