Григорян отметил, что результат матча с "Зенитом" был решен сразу после перерыва

Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после поражения в матче 1-го тура российской премьер-лиги от "Зенита" (1:2) отметил, что исход игры был решен сразу после перерыва. Его команда пропустила два гола от петербуржцев за три минуты.

– Первый гол – я зевнул, вышел после раздевалки, второй гол – непонятно что, – сказал Григорян в эфире канала "Матч Премьер". – Он явился следствием потери концентрации после первого гола. Но, конечно, что если убрать эти пять минут из игры, то можно говорить о том, что мы достаточно достойно провели игру. В принципе, из того, что мы планировали, достаточно многое получалось. Но, конечно, результат был сделан после перерыва.

Говорить о том, что мы выглядели достойно можно, конечно, надо анализировать более детально. Но это не то, что мы хотели, выглядеть достойно.

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