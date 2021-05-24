Клубы РПЛ выступили против новой системы финансирования судейства

По информации «СЭ», клубы на общем собрании выступили резко против новой системы финансирования судейства. Она была предложена со стороны РФС и в частности главы главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

Суть в том, что создается оператор который берет на себя всю организацию — от проживания и логистики до ВАР и оплаты труда. Сейчас всей организацией приезда арбитров на матч занимается клуб-хозяин матча.

Предлагалось, чтобы все расходы оплачивала Лига, жертвуя частью коммерческих доходов. РФС хотел, чтобы РПЛ дал на оплату судейства часть денег от контракта с букмекером. Себестоимость всего судейства почти миллиард рублей в год.

Активнее всех высказывались генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и исполнительный директор «Спартака» Евгений Мележиков, их поддержал президент лиги Прядкин. Вопрос на паузе. Было принято решение создать рабочую группу. Скорее всего, нововведение не запустить с грядущего сезона.

(Севастиан Терлецкий)