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Клубы РПЛ выступили против новой системы финансирования судейства

15:37
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», клубы на общем собрании выступили резко против новой системы финансирования судейства. Она была предложена со стороны РФС и в частности главы главы судейского комитета Ашота Хачатурянца.

Суть в том, что создается оператор который берет на себя всю организацию — от проживания и логистики до ВАР и оплаты труда. Сейчас всей организацией приезда арбитров на матч занимается клуб-хозяин матча.

Предлагалось, чтобы все расходы оплачивала Лига, жертвуя частью коммерческих доходов. РФС хотел, чтобы РПЛ дал на оплату судейства часть денег от контракта с букмекером. Себестоимость всего судейства почти миллиард рублей в год.

Активнее всех высказывались генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и исполнительный директор «Спартака» Евгений Мележиков, их поддержал президент лиги Прядкин. Вопрос на паузе. Было принято решение создать рабочую группу. Скорее всего, нововведение не запустить с грядущего сезона.

(Севастиан Терлецкий)

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