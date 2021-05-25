Ребров поделился впечатлениями от отдыха в Дагестане

Вратарь «Спартака» Артем Ребров в своем Instagram рассказал об отдыхе в Дагестане.

«Уверен, может не так скоро, но мы оказались бы в Дагестане, рано или поздно. Видимо, закрытие границ ускорило этот процесс, чему мы оказались безумно рады. Нет сомнений, совсем скоро это направление будет очень популярным. Хотя, уже сейчас мы увидели большое количество туристов из разных уголков России.



«Невероятно», «Ого», «Неужели это в России», «Разрыв сердца». Это только малая часть того, что приходит в голову, когда ты попадаешь в горы Дагестана. Маленькие деревни, каньоны, водопады, непонятно как оказавшиеся в горах древние поселения. Стаи коров и овец, которые могут оказаться на какой-то скале или разгуливать вдоль оврагов и дорог. И воздух, которым просто невозможно надышаться», — написал Ребров.

«Спартак» по итогам сезона-2020/21 занял второе место и вышел в Лигу чемпионов.