Азмун прокомментировал свой сотый матч за «Зенит»: «Рад, что достиг этой цифры»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун высказался о своем сотом матче за петербургский клуб. Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре Тинькофф РПЛ.
«Для меня это очень радостно — играть за такой клуб. «Зенит» — великий клуб, здесь ко мне очень хорошо относятся, и я рад, что достиг этой цифры», — цитирует Азмуна официальный сатй сине-бело-голубых.
В этом сезоне РПЛ Азмун провел 12 матчей, забив 7 голов и сделав 1 результативную передачу.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-11-07-serdar-azmun-o-sotom-matche-za-zenit-ya-rad-chto-dostig-etoy-tsifry.htm
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