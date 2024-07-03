Greenworks — новый официальный спонсор московского «Динамо»

3 июля 2024 года в Петровском парке состоялась церемония подписания спонсорского соглашения между футбольным клубом «Динамо» Москва и международным брендом аккумуляторной садовой техники и электроинструмента Greenworks. В рамках сотрудничества техника Greenworks будет использоваться для ухода за полем на домашнем стадионе «Динамо» в сезоне-2024/25.

Подписание соглашения о партнерстве состоялось в первый день Братского фестиваля в рамках BetBoom Братского кубка, перед игрой «Динамо» — «Партизан». В церемонии приняли участие коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин, генеральный директор компании Greenworks Рада Рожицкая и футболисты «Динамо» Константин Тюкавин и Даниил Фомин.

«Партнерство с «Динамо» — знаковое событие для нашей компании. Это первый опыт сотрудничества со спортивным клубом такого уровня и отличная возможность повысить популярность бренда Greenworks. Не менее важным опытом для нас является возможность обслуживать в рамках партнерства такие серьезные инфраструктурные объекты, как «ВТБ Арена» и школы клуба», — подчеркнула генеральный директор Greenworks Рада Рожицкая.

Техника Greenworks будет активно использоваться для ухода за газоном, а также для поддержания стадиона в чистоте. Планируется задействовать широкий спектр инновационных инструментов, прежде всего профессиональную аккумуляторную технику платформы Greenworks Commercial 82V (тракторы, газонокосилки, триммеры, воздуходувы).

«Рады появлению нового партнера, наше взаимодействие сыграет важную роль в развитии клуба, — отметил коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин. — Мы нацелены на продуктивное сотрудничество, интересные активации, взаимное укрепление позиций в своих индустриях. Планируем вместе повышать осведомленность болельщиков об инновациях в области зеленых технологий и об экологической ответственности. На эти темы у «Динамо» с партнером общий взгляд.

Компания Greenworks и ФК «Динамо» обменялись подарками в честь начала сотрудничества. С 3 по 7 июля на фестивале в рамках Братского кубка на территории Петровского парка будет расположена брендированная зона Greenworks, на которой можно будет попробовать аккумуляторную технику в работе. Гости бренд-зоны получат возможность поучаствовать в конкурсах и выиграть технику Greenworks, посетить мастер-класс и принять участие в активностях, организованных Greenworks совместно с ФК «Динамо».