Гранат: «Малком — однозначно лучший игрок сезона, а молодежь «Динамо» стала разочарованием»

Бывший защитник сборной России по футболу Владимир Гранат поделился мнением о лучшем игроке сезона-2022/23 в РПЛ.

«Лучший игрок этого сезона однозначно — Малком. Потому что у него и конкурентов то особо нет. Он провел феноменальный сезон. Не зря он лучший бомбардир и лучший по системе «гол+пас». Разочарованием стала молодежь «Динамо», да и все игроки команды в целом могли играть намного лучше. Вся команда провалила весну, но наверное, самые большие ожидания, и не только у меня, были от Захаряна и Тюкавина», — цитирует Граната Metartings.ru.

Футболист «Зенита» Малком получил награды «Нападающий сезона» и «Игрок сезона» на первой ежегодной премии РПЛ. В минувшем сезоне 26-летний бразильский футболист провел 27 матчей в РПЛ, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.