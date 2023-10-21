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Гранат считает, что «Динамо» физически выглядело хуже «Локомотива» в матче РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал ничью бело-голубых с «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ (0:0).

«Интересный и интенсивный матч получился. Если в первом тайме практически полностью владел преимуществом «Локомотив», забирал все подборы, вторые мячи, то во втором тайме игра выравнялась, у обеих команд были моменты для взятия ворот. Мне показалось, что «Динамо» физически чуть похуже выглядит, потому что «Локомотив» практически весь матч держал интенсивную игру», — приводит Metaratings.ru слова Граната.

На данный момент «Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков. «Локомотив» с 20 очками идет на 3-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-schitaet-chto-dinamo-vyglyadelo-khuzhe-lokomotiva-s-tochki-zreniya-fiziki-297332/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
4
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
5
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
6
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
7
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
8
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
13
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
14
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
15
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
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П
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Пари Нижний Новгород

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