«Готов к новому вызову». «Динамо» показало фотографии Смолова с медосмотра
«Динамо» показало фотографии Смолова с медосмотра перед возвращением в клуб
«Динамо» показало фотографии нападающего Федора Смолова с медосмотра.
«Федор Михайлович готов к новому вызову», — говорится в публикации бело-голубых в Twitter.
#ФёдорМихайлович готов к новому вызову ??#ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/G7mCtqNW6x— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 13, 2022
Вчера, 12 января, «Динамо» объявило о подписании контракта со Смоловым на полтора года с опцией продления еще на один год. 31-летний россиянин дебютировал в профессиональном футболе в составе бело-голубых в 2007 году.
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
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|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
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|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
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|18
|6
|5
|7
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|23
|
10
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|6
|4
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11
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|4
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|
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|5
|4
|9
|21-35
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|
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|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
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|
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|18
|2
|8
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7
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