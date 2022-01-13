«Готов к новому вызову». «Динамо» показало фотографии Смолова с медосмотра

«Динамо» показало фотографии Смолова с медосмотра перед возвращением в клуб

«Динамо» показало фотографии нападающего Федора Смолова с медосмотра.

«Федор Михайлович готов к новому вызову», — говорится в публикации бело-голубых в Twitter.

Вчера, 12 января, «Динамо» объявило о подписании контракта со Смоловым на полтора года с опцией продления еще на один год. 31-летний россиянин дебютировал в профессиональном футболе в составе бело-голубых в 2007 году.