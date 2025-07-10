Смородская заявила, что вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение КДК РФС исключить «Торпедо» из числа участников чемпионата России-2025/26.

«Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ для меня неожиданное. Вместо «Торпедо» в РПЛ должен играть «Урал». Хватит «Зенита»!» — цитирует Смородскую «Чемпионат».

По итогам сезона-2024/25 автозаводцы заняли второе место в турнирной таблице первой лиги с 65 очками и напрямую вышли в РПЛ. «Урал» занял четвертую строчку, но в стыковых матчах за выход в премьер-лигу уступил «Ахмату» (2:1, 0:2).

Решение о возможной замене «Торпедо» в РПЛ примет бюро исполкома РФС.

9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.