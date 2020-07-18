«Горжусь, что теперь смогу играть за родную страну». Байрамян — о решении выступать за сборную Армении
20:51
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, который сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Армении, прокомментировал свое решение.
«Очень горжусь, что теперь смогу играть за свою родную страну. С нетерпением ожидаю момента, когда смогу надеть футболку Армении», — приводит слова Байрамяна пресс-служба Федерации футбола Армении.
В сезоне-2019/20 28-летний Байрамян провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 6 передач в Тинькофф-чемпионате России, а также принял участие в двух играх Олимп-Кубка России.
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