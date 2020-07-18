Экс-игрок российской молодежки Байрамян будет выступать за Армению

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян сменил спортивное гражданство и будет выступать за родную сборную Армении, сообщает официальный Twitter Федерации футбола Армении.

Байрамян родился в армянском городе Кори, но начал заниматься футболом в России. 28-летний хавбек — воспитанник «Ростова», также он выступал на правах аренды за «Ротор», «Волгарь» и «Рубин».

Ранее он выступал за юношеские и молодежную сборные России и принял участие в составе студенческой команды в Универсиаде-2013 в Казани.

В сезоне-2019/20 Байрамян провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 6 передач в Тинькофф-чемпионате России, а также принял участие в двух играх Олимп-Кубка России.