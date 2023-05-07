Горшков: «Другие команды могут напрягаться, но «Зенит» выглядит посильнее»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал чемпионство сине-бело-голубых.

«В РПЛ другие команды могут напрягаться, конечно, но сегодня «Зенит» посильнее остальных выглядит. Отрыв был явно большим, поэтому, чемпионство питерцев — ожидаемое», — цитирует Горшкова Metaratings.

В 26-м туре РПЛ команда Сергея Семака на своем поле обыграла «Спартак» (3:2). «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд.