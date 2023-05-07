Колыванов — о чемпионстве «Зенита»: «Рад за Сергеева, с которым вместе работали в «Торпедо»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Не стали бы сегодня, стали бы в следующем матче. Но в любом случае молодцы. Понятное дело, что конкурировать с «Зенитом» в нашем чемпионате очень сложно. В этой команде есть обойма прекрасных бразильцев, которые задают тон нашему чемпионату. Рад за Ваньку Сергееву, с которым я в свое время работал в «Торпедо». Вопросов нет, мои самые искренние поздравления», — приводит слова Колыванова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне РПЛ Иван Сергеев провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 9 раз и отметился 4 результативными передачами. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.