Камоцци: «Надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака»

Помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

«Говорит ли чемпионство «Зенита» о том, что Семак сильнее Абаскаля? Побеждает всегда сильнейший. Я не знаю, лучше ли Сергей, чем Гильермо. Дело в другом — надо понять, из-за чего «Зенит» лучше «Спартака». И исправить это. Поражение «Спартака» от «Зенита» никак не повлияет на борьбу за второе место в РПЛ», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:2) и досрочно стал чемпионом России.