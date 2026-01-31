Горшков поделился мнением о новичке «Зенита» Джоне Джоне

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился мнением о новичке команды полузащитнике Джоне Джоне.

— Это только его второй день. Думаю, вопрос нужно задать нашим бразильцам, иностранцам. Думаю, он больше пока с ними общается.

— Придумали, как будете его называть? А то Джон Джон — длинно в футбольном процессе. Может, как-то покороче?

— Есть пару вариантов, но они еще официально не готовы, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба.

«Зенит» объявил о переходе 23-летнего бразильца из «Брагантино» 28 января. Джон Джон провел за бразильский клуб 76 матчей, забил 20 голов и сделал 14 результативных передач.