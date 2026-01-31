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31 января, 21:50

Черданцев — об Аленичеве: «Априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Романцев»

Александр Кружков
Обозреватель

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-полузащитнике «Локомотива», «Спартака», «Ромы», «Порту» и сборной России Дмитрии Аленичеве.

— Что на поле Аленичев умел как никто?

— Есть футболисты, которым многое от Бога дано. Допустим, Мостовой и Добровольский уже в юные годы выделялись на фоне остальных. Аленичев же на старте карьеры не производил впечатления игрока, который вырастет в полузащитника экстра-класса. Он не обладал сверхталантом, но раскрылся за счет трудолюбия и целеустремленности. С каждым сезоном прибавлял. Со временем стал лидером и капитаном «Спартака».

При скромных габаритах его всегда отличала колоссальная работоспособность. Он был очень подвижный, перемещался по полю, не зная усталости. Но априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Олег Романцев. Именно он научил Аленичева играть в футбол. И в какой-то момент тот начал блестяще проявлять себя в качестве диспетчера, отдавая тончайшие передачи. Вдруг выяснилось, что Дмитрий и дриблингом овладел, и завершающим ударом, и штрафные здорово исполняет...

— Прежде все это не просматривалось?

— Абсолютно. Что ж, прекрасный пример для молодых футболистов: если будешь усердно пахать, можно вырасти в большого мастера, даже не располагая изначально выдающимися техническими данными.

— Повезло Аленичеву, что в «Спартак» попал.

— Дело не в «Спартаке». А исключительно в Романцеве. Для любого футболиста тогда это было огромное счастье — поработать с Олегом Ивановичем. Вон, Юран в киевском «Динамо» у Лобановского уже в 20 лет выходил в стартовом составе! А у Романцева в общей сложности года полтора провел. Но до сих пор с невероятной теплотой вспоминает то время — как будто всю жизнь за «Спартак» отыграл.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Георгий Черданцев.Почему Аленичев — лучший футболист России в XXI веке? Отвечает Георгий Черданцев

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Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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