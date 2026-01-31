Черданцев — об Аленичеве: «Априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Романцев»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-полузащитнике «Локомотива», «Спартака», «Ромы», «Порту» и сборной России Дмитрии Аленичеве.

— Что на поле Аленичев умел как никто?

— Есть футболисты, которым многое от Бога дано. Допустим, Мостовой и Добровольский уже в юные годы выделялись на фоне остальных. Аленичев же на старте карьеры не производил впечатления игрока, который вырастет в полузащитника экстра-класса. Он не обладал сверхталантом, но раскрылся за счет трудолюбия и целеустремленности. С каждым сезоном прибавлял. Со временем стал лидером и капитаном «Спартака».

При скромных габаритах его всегда отличала колоссальная работоспособность. Он был очень подвижный, перемещался по полю, не зная усталости. Но априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Олег Романцев. Именно он научил Аленичева играть в футбол. И в какой-то момент тот начал блестяще проявлять себя в качестве диспетчера, отдавая тончайшие передачи. Вдруг выяснилось, что Дмитрий и дриблингом овладел, и завершающим ударом, и штрафные здорово исполняет...

— Прежде все это не просматривалось?

— Абсолютно. Что ж, прекрасный пример для молодых футболистов: если будешь усердно пахать, можно вырасти в большого мастера, даже не располагая изначально выдающимися техническими данными.

— Повезло Аленичеву, что в «Спартак» попал.

— Дело не в «Спартаке». А исключительно в Романцеве. Для любого футболиста тогда это было огромное счастье — поработать с Олегом Ивановичем. Вон, Юран в киевском «Динамо» у Лобановского уже в 20 лет выходил в стартовом составе! А у Романцева в общей сложности года полтора провел. Но до сих пор с невероятной теплотой вспоминает то время — как будто всю жизнь за «Спартак» отыграл.