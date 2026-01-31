Черданцев — об Аленичеве: «Априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Романцев»
Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-полузащитнике «Локомотива», «Спартака», «Ромы», «Порту» и сборной России Дмитрии Аленичеве.
— Что на поле Аленичев умел как никто?
— Есть футболисты, которым многое от Бога дано. Допустим, Мостовой и Добровольский уже в юные годы выделялись на фоне остальных. Аленичев же на старте карьеры не производил впечатления игрока, который вырастет в полузащитника экстра-класса. Он не обладал сверхталантом, но раскрылся за счет трудолюбия и целеустремленности. С каждым сезоном прибавлял. Со временем стал лидером и капитаном «Спартака».
При скромных габаритах его всегда отличала колоссальная работоспособность. Он был очень подвижный, перемещался по полю, не зная усталости. Но априори не спартаковский игрок. Эти качества в нем развил Олег Романцев. Именно он научил Аленичева играть в футбол. И в какой-то момент тот начал блестяще проявлять себя в качестве диспетчера, отдавая тончайшие передачи. Вдруг выяснилось, что Дмитрий и дриблингом овладел, и завершающим ударом, и штрафные здорово исполняет...
— Прежде все это не просматривалось?
— Абсолютно. Что ж, прекрасный пример для молодых футболистов: если будешь усердно пахать, можно вырасти в большого мастера, даже не располагая изначально выдающимися техническими данными.
— Повезло Аленичеву, что в «Спартак» попал.
— Дело не в «Спартаке». А исключительно в Романцеве. Для любого футболиста тогда это было огромное счастье — поработать с Олегом Ивановичем. Вон, Юран в киевском «Динамо» у Лобановского уже в 20 лет выходил в стартовом составе! А у Романцева в общей сложности года полтора провел. Но до сих пор с невероятной теплотой вспоминает то время — как будто всю жизнь за «Спартак» отыграл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0