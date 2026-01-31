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31 января, 22:20

Черданцев: «В «Арсенале» Аршавин играл круто, но мало. И ничего не выиграл»

Александр Кружков
Обозреватель

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-полузащитнике «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрее Аршавине.

— Понимаете тех, кто лучшим футболистом России XXI века считает Андрея Аршавина?

— Да, это объяснимо. Память у людей короткая, а Аршавин сегодня более медийная фигура, чем Аленичев, который избегает публичности, почти не дает интервью, не хочет приходить на телевизионные эфиры. В общем, пропал с радаров. Думаю, многие его как игрока уже успели подзабыть.

Что касается Аршавина, то он, конечно же, обладал огромным потенциалом. С первых матчей за «Зенит» было видно — парень чрезвычайно одаренный. С таким талантом мог бы в Европе еще ярче себя проявить. Тогда я бы точно поставил Андрея на первую строчку. Без вариантов.

К сожалению, его зарубежная карьера получилась не слишком продолжительной. В «Арсенале» Аршавин играл круто, но мало. И ничего не выиграл.

Дмитрий Аленичев и&nbsp;Георгий Черданцев.Почему Аленичев — лучший футболист России в XXI веке? Отвечает Георгий Черданцев

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Андрей Аршавин
Георгий Черданцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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