Горлукович прокомментировал судейство на матче "Тамбов" - "Спартак"

Трехкратный чемпион России в составе "Спартака", бывший защитник Сергей Горлукович после матча третьего тура РПЛ против "Тамбова" с красно-белыми (2:0) признался, что у него нет вопросов к судейству.

– К судейству сегодня нет вопросов?

– Еще бы они были! Или вы хотели, чтобы арбитры опять помогли, как в игре с бедным "Сочи"... Но вот боковой арбитр, похоже, спартаковский был. Он же сначала вне игры зафиксировал (смеется). Но не получилось.

– Кто бы мог вытащить этот "Спартак"? Черчесов, Бердыев, Карпин?

– И вы ждете от меня ответа?

– Да.

– Мне некорректно отвечать. Есть сейчас действующий тренер, Кононов работает.

– Болельщики сегодня кричали: "Каррера, возвращайся".

– Фанаты хотят видеть изменений. Что касается Карерры... Он вообще-то привел "Спартак" к чемпионству. Так что их понять можно. (Виталий Айрапетов)

"Спартак" - о голе Гогуа: "Спорный эпизод был трактован против красно-белых" // "Тамбов" – "Спартак": правильно ли засчитан гол?

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