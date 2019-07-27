"Тамбов" – "Спартак": правильно ли засчитан гол?

На 29-й минуте матча 3-го тура чемпионата России "Тамбов" – "Спартак" тамбовчане открыли счет после удара Гогуа. Второй ассистент Николай Богач поначалу сигнализировал об офсайде, однако затем свое решение изменил.

Необходимо обратить внимание на то, что помощник Михаила Вилкова занимал неудачную позицию – он не находился на одной линии с последним защитником "Спартака" и не мог верно определить положение игроков по отношению друг к другу. Видеоповтор не позволяет сделать однозначный вывод относительно того, где в момент скидки мяча оказался Гогуа – за линией офсайда или нет. Потому, пока не появится другая видеозапись, не остается ничего иного, как согласится с решением Вилкова засчитать взятие ворот. (Александр Бобров)