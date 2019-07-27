19:30 | Футбол — РПЛ

"Спартак" - о голе Гогуа: "Спорный эпизод был трактован против красно-белых"

27 июля. "Тамбов" обыграл "Спартак" (2:0) в матче третьего тура РПЛ.
27 июля. "Тамбов" обыграл "Спартак" (2:0) в матче третьего тура РПЛ.
1
Обсудить

"Тамбов" обыграл "Спартак" (2:0) в матче третьего тура РПЛ. Пресс-служба красно-белых опубликовала на официальном сайте команды отчет по прошедшей игре. Москвичи считают, что спорный эпизод с первым забитым голом был трактован против столичного клуба.

Защитник "Тамбова" Седрик Гогуа забил гол на 29-й минуте встречи против "Спартака". Боковой арбитр сначала поднял флажок, указывая на офсайд, но затем отменил свое решение.

"Зато следующий спорный эпизод вновь был трактован против "Спартака". Центральный защитник "Тамбова" Гогуа отправил мяч в сетку наших ворот, но мгновением ранее боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд. Однако затем, после совещания лайнсмена с Вилковым, гол был засчитан", – написано в сообщении пресс-службы красно-белых.

Тамбов - Спартак

"Тамбов" – "Спартак": правильно ли засчитан гол?

Опрос

Как выступит "Спартак" в чемпионате России-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-07-27-shtangi_perekladiny_i_porazheniye_v_saranske/

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ