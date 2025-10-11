Гонсалес заявил, что хочет уйти из «Краснодара» и вернуться в «Пеньяроль»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сообщил о желании покинуть российский клуб.

«Я понимаю, что у меня есть контракт и что интересы клубов не совпадают с нашими. Посмотрим, что будет в декабре. Я постараюсь найти выход из ситуации вместе с клубом. «Пеньяроль» — мой дом. Я хочу вернуться, собираюсь сделать это, но не люблю давать никаких обещаний, потому что в футболе все быстро меняется. Желание есть, но все будет зависеть от того, что получится договориться с клубом», — сказал Гонсалес ESPN.

Защитник в августе 2024 года стал игроком «Краснодара», заключив контракт до конца июня 2027 года. Гонсалес в сезоне-2025/26 сыграл 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.