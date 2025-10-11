«Краснодар» победил ПСК в товарищеском матче

«Краснодар» обыграл команду из третьего дивизиона России ПСК в товарищеском матче — 3:1. Игра прошла на стадионе академии «быков».

За «Краснодар» голы забили Лукас Оласа, Александр Черников и Артем Дряхлов. У ПСК отличился Айдын Мирзоев.

После 11 туров чемпионата России черно-зеленые с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице.

Товарищеский матч

«Краснодар» — ПСК (Динская) — 3:1 (2:0)

Голы: Оласа, 8 (1:0). Черников, 27 (2:0). Мирзоев, 50 (2:1). Дряхлов, 79 (3:1)

«Краснодар» (первый тайм): Корякин, Гонсалес, Стежко, Коста, Оласа, Черников, Аугусто, Кривцов, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«Краснодар» (второй тайм): Голиков, Лазарев, Эскеров, Мацола, Королев, Житлов, Голубков, Ревазов, Казанцев, Густаво Сантос (Соснихин, 83), Кордоба (Дряхлов, 66).